جامعة الأميرة نورة تعلن بدء الفصل الصيفي في 30 مايو الجاري

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قالت: بلغ عدد المسجّلات ما يقارب 3315 طالبة في 139 شعبة

أعلنت عمادة القبول والتسجيل، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بدء العملية التعليمية للفصل الدراسي الصيفي اعتباراً من يوم الأحد 18 شوال 1442هـ، الموافق 30 مايو2021، وبلغ عدد الطالبات المسجلات ما يقارب 3315 طالبة، في 139 شعبة دراسية بواقع 36 مقرراً دراسياً في 11 كلية.

وتعمل الجامعة على تطبيق أعلى معايير السلامة التي من أهمها تدريس المقررات النظرية عن بُعد، إضافة إلى تحديد الأقسام التعليمية للتكليفات والاختبارات القصيرة للمقررات النظرية عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة في الجامعة بالتنسيق مع إدارة التعلم الإلكتروني.

ويستمر تدريس مقررات التدريب السريري والميداني والامتياز وفقاً لخطط محددة بالتنسيق مع جهات التدريب، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة والمطبقة في جهات التدريب.

كما أكّدت الجامعة استمرار اعتماد آلية احتساب الحضور والغياب والحرمان وفق ما ورد في لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعة والقواعد التنفيذية لها بهذا الخصوص.

وتقدم الاختبارات الفصلية والنهائية حضورياً ابتداءً من 27 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 7 يوليو 2021م للفصل الصيفي القصير، و22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، للفصل الصيفي، وفق خطة تنفيذية تضمن التباعد وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

يُذكر أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تشترط في كل ما يتطلب الحضور إلى المعامل والمختبرات والاختبارات الفصلية والنهائية في الفصل الصيفي، التقيد بالإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة.