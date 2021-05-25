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البرلمان الإيرلندي يصوّت على اقتراح بطرد السفير الإسرائيلي

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البرلمان الإيرلندي يصوّت على اقتراح بطرد السفير الإسرائيلي البرلمان الإيرلندي يصوّت على اقتراح بطرد السفير الإسرائيلي
في إطار اتهام بلاده بارتكاب جرائم حرب خلال التصعيد الأخير

البرلمان الإيرلندي يصوّت على اقتراح بطرد السفير الإسرائيلي

قرر البرلمان الإيرلندي التصويت، هذا الأسبوع، على اقتراح بطرد السفير الإسرائيلي من إيرلندا، في إطار اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال التصعيد الأخير مع الفلسطينيين.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست": 11 نائبًا من أربعة أحزاب، قدّموا اقتراح طرد السفير الأسبوع الماضي، قبيل سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وأضافت: الاقتراح المذكور يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي وتوسيع المستوطنات بشكل غير قانوني.

وأشار الاقتراح إلى أن وجود السفير الإسرائيلي في إيرلندا لا يمكن الدفاع عنه في ظل هذه الظروف.

ولفت إلى أن "أكثر من 60 طفلًا قُتلوا على يد الجيش الإسرائيلي"، وقال: "سبب التصعيد الأخير هو محاولة تنفيذ تطهير عرقي بحق 28 عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس".البرلمان الإيرلندي السفير الإسرائيلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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