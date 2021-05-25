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المغرب.. توقيف شاب عرقَلَ الترام ليشرب فنجان قهوة

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المغرب.. توقيف شاب عرقَلَ الترام ليشرب فنجان قهوة المغرب.. توقيف شاب عرقَلَ الترام ليشرب فنجان قهوة
مقطع انتشر بمنصات التواصل الاجتماعي بالبلاد

المغرب.. توقيف شاب عرقَلَ الترام ليشرب فنجان قهوة

أوقفت عناصر أمن الدار البيضاء، شخصًا يُشتبه في تورطه في توثيق ونشر مقطع فيديو يتضمن عرقلة طريق عامّ تَمُرّ منه عربات الترام، بشكل يهدد سلامته الجسدية وأمن وسلامة المواطنين ومستعملي الطريق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب مغربي يعرقل سير الترام بمدينة الدار البيضاء.

ويظهر في الفيديو -بحسب البيان- الشاب وقد وضع طاولة وكرسيًّا في سكة الترام، وبمجرد اقتراب الأخير هَمّ الشاب وجلس إلى الطاولة، ليلحقه النادل بفنجان قهوة، ويقوم بارتشافه غير مبال بالترام، حيث قابله بظهره.

واضطر السائق لإيقاف الترام، حفاظًا على روح الشاب الذي لم تكن تهمه حياته بقدر اهتمامه بتصوير فيديو ونشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أجل رفع المشاهدات والمشاركات في حساباته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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