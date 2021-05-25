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منذ منتصف أبريل.. أدنى حصيلة إصابات يومية بـ"كورونا" في الهند

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منذ منتصف أبريل.. أدنى حصيلة إصابات يومية بـ"كورونا" في الهند منذ منتصف أبريل.. أدنى حصيلة إصابات يومية بـ"كورونا" في الهند
3511 حالة وفاة بالفيروس ترفع الإجمالي إلى 307231 ضحية

منذ منتصف أبريل.. أدنى حصيلة إصابات يومية بـ

كشفت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 196 ألفاً و427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت صحيفة "هندوستان تايمز"، أن هذه الحصيلة تعد الأدنى يومياً، التي يتم تسجيلها منذ 14 أبريل الماضي.

ووفق رويترز قالت الصحيفة: بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 26 مليوناً و948 ألفاً و874 حالة.

ونقلت عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 3511 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الوفاة، إلى 307 آلاف و231 حالة.الهند الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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