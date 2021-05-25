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يمر بـ 30 موقعاً لكل منها حكاية.. تفاصيل "الباص التاريخي" بمكة ومساره

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يمر بـ 30 موقعاً لكل منها حكاية.. تفاصيل "الباص التاريخي" بمكة ومساره يمر بـ 30 موقعاً لكل منها حكاية.. تفاصيل "الباص التاريخي" بمكة ومساره
يبدأ تشغيله التجريبي نهاية العام الجاري وتنطلق الرحلة من المنطقة المركزية

يمر بـ 30 موقعاً لكل منها حكاية.. تفاصيل

كشف مستشار المواقع التاريخية في الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدّسة، الدكتور وائل حلبي؛ عن التفاصيل التي تتعلق بخط سير الباص التاريخي؛ لتعريف زوّار مكة المكرّمة بأهم معالمها.

وقال "حلبي" لقناة العربية، إن المسار الأول سينطلق من المنطقة المركزية بمكة المكرّمة ثم يتوقف عند القصور الملكية وقصر البياضية والملك سعود، ثم يتجه إلى عددٍ من المواقع التاريخية، ومن ضمنها يتوقف عند مسجد البيعة بمشعر مِنى ؛ حيث يستمع الزوّار إلى قصة المسجد وسيكون التشغيل التجريبي في نهاية 2021.

وأضاف: "مدة الرحلة من ساعتين إلى ست ساعات ويمر الباص التاريخي بـ 30 موقعاً تاريخياً غير المحطات، ومن ضمنها السدود الأموية في منطقة المعيصم، وفيها خزان المليون، وخزانات شركة المياه الوطنية، وكذلك المشعر الحرام، ومسجد الخيف، وعين زبيدة، ومسجد نمرة، ووادي عرنة، وعند كل موقع فيه حكاية للقصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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