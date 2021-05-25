أخبار عاجلة

شاهد.. نخيل "جويفا الأحمر" في الأفلاج يطرح إنتاجه من "الرطب" -
حقيقة أم خيال؟.. تقرير استخباري أمريكي لا يحسم جدل الكائنات الفضائية -
الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية -
الأولمبي السعودي يُجري حصة تدريبية.. بعد إلغاء ودية أستراليا -
اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض -
هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية -
اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض -
هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. cnn arabic

هكذا تخطط الكويت إفراغ الشوارع من السيارات وإعادة تخطيط البلاد

Print
مواضيع متعلقة
"منتشرين".. محاولات وليدة يقودها الشباب لإنقاذ لبنان من الهاوية

"منتشرين".. محاولات وليدة يقودها الشباب لإنقاذ لبنان من الهاوية

منها رسالة مرتبطة بمعهد ووهان.. هكذا رد الدكتور فاوتشي على رسائل بريده الإلكتروني المنشورة

منها رسالة مرتبطة بمعهد ووهان.. هكذا رد الدكتور فاوتشي على رسائل بريده الإلكتروني المنشورة

شاهد.. لحظة إنقاذ رجل بمروحية من سيارة عالقة على جسر مغمور بالمياه

شاهد.. لحظة إنقاذ رجل بمروحية من سيارة عالقة على جسر مغمور بالمياه

منتزه ديزني يستخدم تقنية تحول الضيوف إلى "مساعدي سبايدرمان" في تجربة جديدة

منتزه ديزني يستخدم تقنية تحول الضيوف إلى "مساعدي سبايدرمان" في تجربة جديدة