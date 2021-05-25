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جامعة الملك عبدالعزيز تُطلق أول برنامج للماجستير المهني في العلاقات العامة

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جامعة الملك عبدالعزيز تُطلق أول برنامج للماجستير المهني في العلاقات العامة جامعة الملك عبدالعزيز تُطلق أول برنامج للماجستير المهني في العلاقات العامة
بأسلوب المقررات الدراسية والمشروع البحثي للطلاب بواقع أربعة فصول دراسية

جامعة الملك عبدالعزيز تُطلق أول برنامج للماجستير المهني في العلاقات العامة

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز، برنامج الماجستير المهني في العلاقات العامة التابع لكلية الاتصال والاعلام، وهو الأول من نوعه على مستوى الجامعات بأسلوب المقررات الدراسية، والمشروع البحثي للطلاب والطالبات بواقع أربعة فصول دراسية.

ويستهدف البرنامج الحاصلين على البكالوريوس في العلاقات العامة، والاتصال الإستراتيجي، والاتصال المؤسسي، وإدارة الفعاليات، والاعلام الرقمي، والصحافة والنشر الإلكتروني، والسياحة، والإدارة العامة، وإدارة الأعمال، والإعلان والتسويق إلى جانب الموارد البشرية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع.

واشترطت الجامعة للتسجيل في البرنامج اختبار قدرات الجامعيين "الحد الأدنى المطلوب"، واختبار اللغة الإنجليزية "LETS 3.5" أو ما يعادلها، حيث يصل إجمالي وحدات البرنامج إلى 39 وحدة؛ منها 12 وحدة اختيارية، و24 وحدة اجبارية، وثلاث وحدات للمشروع البحثي، إضافة إلى 12 مقرراً.

وتستقبل الجامعة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج عبر الرابط: https://ags.edu.sa/psgadm/register.ASP ويستمر حتى يوم الخميس 22 من شهر شوال الجاري.جامعة الملك عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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