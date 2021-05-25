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"القيادة" تهنئ رئيس غويانا بذكرى استقلال بلاده

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"القيادة" تهنئ رئيس غويانا بذكرى استقلال بلاده "القيادة" تهنئ رئيس غويانا بذكرى استقلال بلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس محمد عرفان علي؛ رئيس جمهورية غويانا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة، للرئيس محمد عرفان علي.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غويانا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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