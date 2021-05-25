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"شؤون الحرمين" تعلن بدء التسجيل بالدورة الصيفية المكثّفة لحفظ ومراجعة القرآن "عن بُعد"

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"شؤون الحرمين" تعلن بدء التسجيل بالدورة الصيفية المكثّفة لحفظ ومراجعة القرآن "عن بُعد" "شؤون الحرمين" تعلن بدء التسجيل بالدورة الصيفية المكثّفة لحفظ ومراجعة القرآن "عن بُعد"
مدير الإدارة العامة لشؤون المصاحف: ستكون في الفترة المسائية ابتداءً من الـ 4 حتى الـ 8

أعلنت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب عن بدء التسجيل بالدورة الصيفية المكثّفة لحفظ ومراجعة القرآن الكريم بالمسجد الحرام (عن بُعد).

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام غازي بن فهد الذبياني؛ أنه -بمشيئة الله- ستنطلق الدورة خلال الفترة من تاريخ 19 / 10 / 1442 حتى تاريخ 23 / 11 / 1442.

ونوّه مدير عام الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، أن هذه الدورة ستكون في الفترة المسائية ابتداءً من الساعة (4) مساءً حتى (8) مساءً.

وقال إن الدورة تُعقد (عن بُعد) وذلك للعام الثاني على التوالي بما يتمشى مع رسالة الحرمين الشريفين لنشر الدين الإسلامي ومبادئ الوسطية والاعتدال.

واختتم الذبياني؛ تصريحه أن هذه الدورات تأتي تنفيذا لتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لإبراز دور الرئاسة التعليمي والتوجيهي والإرشادي، تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

التسجيل في الدورة متاح عبر الرابط التالي:

https://cutt.us/Mkhef

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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