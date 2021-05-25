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فريق بالدوري الإنجليزي يُعلن دعمه لليهود ضد "معاداة السامية"

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بعدما رفع "بوغبا" علَم فلسطين

فريق بالدوري الإنجليزي يُعلن دعمه لليهود ضد

أصدر أحد أشهر أندية إنجلترا، والمنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بيانًا أعلن فيه دعمه مجتمع اليهود حول العالم ضد "معاداة السامية".

وقال نادي تشيلسي في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "يقف تشيلسي مع مجتمع يهود المملكة المتحدة، واليهود حول العالم في مواجهة معاداة السامية".

وأضاف البيان: "هذه الكراهية والترهيب ضد المجتمع اليهودي، أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".

ولاقى بيان الفريق اللندني هجومًا كبيرًا من قِبَل بعض جماهيره.

تجدر الإشارة إلى أن تشيلسي، يستعد لخوض مباراة هامة يوم السبت المقبل ضد مواطنه مانشستر سيتي في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان كثير من لاعبي الدوري الإنجليزي قد أعلنوا تأييد حق الفلسطينيين في العيش بحرية في دولتهم، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.. ومن بين هؤلاء اللاعبين محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب الأرسنال، وبول بوغبا وأمادا ديالو لاعبا مانشيستر يونايتد، اللذان رَفَعا علَم فلسطين، وكذلك لاعبا ليستر سيتي حمزة تشودري وويسلي فوفانا.

فريق بالدوري الإنجليزي يُعلن دعمه لليهود ضد

فريق بالدوري الإنجليزي يُعلن دعمه لليهود ضد

فريق بالدوري الإنجليزي يُعلن دعمه لليهود ضد

الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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