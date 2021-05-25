"أبل" تكشف عن تطورات مذهلة 7 يونيو

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تخص أنظمة تشغيلها وأجهزتها المرتقبة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تنوي أن تكشف عن تطورات مذهلة في أنظمة تشغيلها وأجهزتها المرتقبة، يوم 7 يونيو المقبل.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" إلى أن "أبل" تنوي أن تعقد مؤتمرها العالمي للمطورين بدءاً من 7 يونيو، وسيستمر لمدة 3 أيام حتى 10 يونيو المقبل.

وسيكون المؤتمر افتراضياً عبر الإنترنت بالكامل، وسيكون الدخول إليه مجانياً لكل المطورين المسجلين لدى "أبل".

وستعرض خلاله "أبل" عدداً كبيراً من التطورات المذهلة التي تجهزها "أبل" لأنظمة تشغيلها المختلفة "آي أو إس" و"آيباد أو إس" و"ماك أو إس" و"ووتش أو إس" و"تي في أو إس"، إضافة إلى كشفها عدداً من الإعلانات عن أجهزتها المرتقبة.

وسيكون المؤتمر متاحاً للمطورين عبر خدمة "أبل تي في" أو عبر منصة "يوتيوب".شركة أبل الأمريكية