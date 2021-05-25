أخبار عاجلة

حقيقة أم خيال؟.. تقرير استخباري أمريكي لا يحسم جدل الكائنات الفضائية -
الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية -
الأولمبي السعودي يُجري حصة تدريبية.. بعد إلغاء ودية أستراليا -
اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض -
هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية -
اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض -
هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية -
"الفيصل" يدشّن معرض مشاريع المنطقة الرقمي.. الأربعاء المقبل بجدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المسند" عن أجواء الساعات القادمة: استقرارٌ بربوع البلاد عدا زخات بهذه المواقع

Print
قال: رياح سطحية شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار في الحدود الشمالية والمدينة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: اليوم الاستقرار مستمر على ربوع البلاد؛ عدا تشكيلات من السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء من ‫#عسير ‫#الباحة و‫#مكة.

‏وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح سطحية شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار في #الحدود_الشمالية، وتكون الرياح غربية نشطة على أجزاء من منطقة ‫#المدينة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حقيقة أم خيال؟.. تقرير استخباري أمريكي لا يحسم جدل الكائنات الفضائية

حقيقة أم خيال؟.. تقرير استخباري أمريكي لا يحسم جدل الكائنات الفضائية

الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية

الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية

الأولمبي السعودي يُجري حصة تدريبية.. بعد إلغاء ودية أستراليا

الأولمبي السعودي يُجري حصة تدريبية.. بعد إلغاء ودية أستراليا

اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟

اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟