"المسند" عن أجواء الساعات القادمة: استقرارٌ بربوع البلاد عدا زخات بهذه المواقع
قال: رياح سطحية شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار في الحدود الشمالية والمدينة
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: اليوم الاستقرار مستمر على ربوع البلاد؛ عدا تشكيلات من السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء من #عسير #الباحة و#مكة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح سطحية شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار في #الحدود_الشمالية، وتكون الرياح غربية نشطة على أجزاء من منطقة #المدينة.