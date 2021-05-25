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استقبال "" لـ "تركي آل الشيخ" يتفاعل بتعليق من السفير "نقلي"

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استقبال "السيسي" لـ "تركي آل الشيخ" يتفاعل بتعليق من السفير "نقلي" استقبال "" لـ "تركي آل الشيخ" يتفاعل بتعليق من السفير "نقلي"
الرئيس المصري أكّد عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين

استقبال

أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين في ، أسامة نقلي، بالعلاقات المصرية ، مشيراً إلى أنها تشهد انسجاماً وتوافقاً.

وقال "نقلي"، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تعليقاً على زيارة المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ: "‏المزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون في سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع في تحقيق الأهداف المشتركة".

وكان قد استقبل الرئيس عبدالفتاح ؛ رئيس جمهورية مصر العربية، أمس، المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ.

ونقل آل الشيخ، خلال الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للرئيس المصري.

وأكّد الرئيس المصري، من جانبه، عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الشراكة بينهما إستراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين، وأنها تشهد تطوراً مستمراً وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه، مع التأكيد على أن القيادتين في البلدين الشقيقين تسعيان دوماً إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون في سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع في تحقيق الأهداف المشتركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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