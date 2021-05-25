الكويت.. أغرب تصرف للنواب ينهي جلسة البرلمان اليوم

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ما هي "تغريدة الـ 26 نائباً" التي سبّبت الأزمة؟

رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم؛ جلسة البرلمان اليوم، حيث قال: أبلغتني الحكومة بعدم الحضور بسبب ما قام به بعض النواب قبل بدء الجلسة، حيث تواجد النواب على مقاعد الوزراء.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، قام عدد من النواب بالجلوس على مقاعد الوزراء في قاعة عبدالله السالم، قبل بدء جلسة مجلس الأمة اليوم.

وجلس فارس العتيبي؛ مكان رئيس الوزراء، وخالد العتيبي مكان وزير الدفاع، ومبارك الحجرف مكان عيسى الكندري، ومرزوق الخليفة مكان وزير الخارجية.

كما جلس مكان بقية الوزراء ثامر السويط ومحمد المطير وعبدالكريم الكندري ومساعد العارضي وسعود أبو صليب.

"تغريدة الـ 26 نائباً" تحسم وضع جلسة اليوم

وقطعت تغريدة الـ 26 نائباً الذين اجتمعوا، البارحة، في ديوان النائب مساعد العارضي، الشك باليقين، إذ حسمت وضع جلسة اليوم، عندما أعلن النواب في تغريدة مشتركة حين أنه لا جلسة إلا بصعود رئيس الحكومة المنصة، وأن قرار تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها إلى رئيس الوزراء باطل.

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم العادية استجوابات رئيس الوزراء «المؤجلة»، وثلاثة استجوابات لوزراء الصحة والخارجية والمالية، إضافة إلى بنود جدول الأعمال التي تتضمن 18 رسالة واردة و17 تقريراً للجان البرلمانية و8 طلبات تحقيق؛ فضلاً عن مواصلة النظر في الخطاب الأميري، وأداء اليمين الدستورية للنائب الدكتور عبيد الوسمي؛ الذي فاز بتكميلية الدائرة الخامسة.

ويحتوي جدول الأعمال الاستجواب المقدم من النائبين الدكتور أحمد مطيع؛ وسعود أبو صليب؛ إلى وزير الصحة، والمكوّن من ثلاثة محاور، والاستجوابان المقدمان من النائب شعيب المويزري إلى وزيرَي الخارجية والمالية.

ويشتمل الجدول أيضا المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع، والمداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.