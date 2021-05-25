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اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟
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السبت 05 يونيو 2021 05:42 مساءً
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض
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السبت 05 يونيو 2021 05:42 مساءً
هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية
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السبت 05 يونيو 2021 05:42 مساءً
"الفيصل" يدشّن معرض مشاريع المنطقة الرقمي.. الأربعاء المقبل بجدة
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السبت 05 يونيو 2021 05:42 مساءً
"الغامدي": "سدايا" جابهت مليوني هجمة إلكترونية على منصة بروق.. و28 إنذاراً أمنياً
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السبت 05 يونيو 2021 05:42 مساءً
لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل"
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السبت 05 يونيو 2021 05:42 مساءً
هذه حقيقة أجهزة الاستشعار بنقطة تفتيش "الشميسي" بمكة
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السبت 05 يونيو 2021 05:42 مساءً
بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا
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السبت 05 يونيو 2021 05:42 مساءً
"الرقابة ومكافحة الفساد" تنظم ندوة افتراضية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي"
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السبت 05 يونيو 2021 05:42 مساءً
بينهم ضابط في "الثوري الإيراني".. 23 قتيلًا من النظام السوري والمليشيات الإيرانية
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السبت 05 يونيو 2021 05:42 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
هل من تنازلات سعودية في أي حوار مع إيران للبحث في حل ملفات المنطقة؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 25 مايو 2021 09:05 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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