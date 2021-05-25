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طب وهندسة كهربائية.. جامعة نجران تضاعف نسب التخصيص في تخصصات نوعية

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طب وهندسة كهربائية.. جامعة نجران تضاعف نسب التخصيص في تخصصات نوعية طب وهندسة كهربائية.. جامعة نجران تضاعف نسب التخصيص في تخصصات نوعية
السبيعي: حرصاً على مواكبة احتياجات سوق العمل ومساهمة في زيادة عدد المختصين

طب وهندسة كهربائية.. جامعة نجران تضاعف نسب التخصيص في تخصصات نوعية

ضاعفت جامعة نجران نسب التخصيص لمرحلة ما بعد السنة التحضيرية، وذلك في بعض التخصصات النوعية في عددٍ من كليات الجامعة؛ تلبية لاحتياجات سوق العمل، حيث وجّه رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي؛ بزيادة نسبة التخصيص في الطب والجراحة بنسبة 32%، والعلاج الطبيعي بنسبة 40%، وكذلك في تخصص الهندسة الكهربائية بنسبة 20%، وذلك من إجمالي المقبولين لهذه التخصصات.

وأكّد السبيعي؛ أن زيادة نسب التخصيص جاءت حرصاً على مواكبة احتياجات سوق العمل ومساهمة من الجامعة في زيادة عدد المختصين في بعض التخصصات النوعية، ووفقاً لما تمتلكه الجامعة من إمكانات بشرية وفنية عالية تدعم التوسع في هذه التخصصات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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