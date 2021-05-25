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بالتزامن مع وصول "بلينكن".. استشهاد فلسطيني في رام الله برصاص "المستعربين"

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بالتزامن مع وصول "بلينكن".. استشهاد فلسطيني في رام الله برصاص "المستعربين" بالتزامن مع وصول "بلينكن".. استشهاد فلسطيني في رام الله برصاص "المستعربين"
وحدة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الحي خلال تنفيذ عمليات اعتقال

بالتزامن مع وصول

أفادت مصادر محلية في الضفة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، باستشهاد شاب فلسطيني من رام الله برصاص قوات خاصة إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن الشاب أحمد جميل أبو عرب من مخيم الأمعري في حي أم الشرايط في رام الله، قُتل صباح اليوم، بعدما تعرّض لإطلاق نار من قِبَل عناصر من الوحدة الخاصة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت الحي خلال تنفيذ عمليات اعتقال لمطلوبين.

ولفت موقع "عرب 48"؛ وفق ما نقلته " اليوم"، إلى أن قوة إسرائيلية خاصة من "المستعربين" تسللت للمنطقة وأطلقت النار عن قرب على الشاب؛ مما أدى إلى مقتله على الفور.

ونُقل عن شهود عيان قولهم: إن قوات "المستعربين" قامت بتصفية الشاب "أبو عرب"، وتركته ينزف في الشارع.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد وصل صباح الثلاثاء، إلى تل أبيب؛ لدعم تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بعد تصعيد دامٍ استمر 11 يومًا.

وحطت طائرة وزير الخارجية الأمريكي في الساعة 07:45 صباحًا بالتوقيت المحلي (04:45 ت غ) في مطار بن غوريون بتل أبيب.

وسيلتقي بلينكن مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس المحتلة، وسيجتمع أيضًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد هاتين المحطتين، يتوجه بلينكن إلى للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح الذي أدى دورًا أساسيًّا على صعيد التوصل إلى هدنة دخلت الجمعة حيز التنفيذ.

وفي المحطة الأخيرة من جولته، يزور بلينكن قبل عودته -الخميس- إلى الولايات المتحدة، الأردن الذي يقيم منذ زمن -وعلى غرار مصر- علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأعرَبَ وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة على تويتر، الاثنين، عن رغبته في "لقاء الفرقاء؛ بهدف دعم جهودهم لتدعيم وقف إطلاق النار".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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