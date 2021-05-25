أخبار عاجلة

اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض -
هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية -
"الفيصل" يدشّن معرض مشاريع المنطقة الرقمي.. الأربعاء المقبل بجدة -
"الغامدي": "سدايا" جابهت مليوني هجمة إلكترونية على منصة بروق.. و28 إنذاراً أمنياً -
لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل" -
هذه حقيقة أجهزة الاستشعار بنقطة تفتيش "الشميسي" بمكة -
بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا -
"الرقابة ومكافحة الفساد" تنظم ندوة افتراضية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي" -
بينهم ضابط في "الثوري الإيراني".. 23 قتيلًا من النظام السوري والمليشيات الإيرانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طقس الثلاثاء.. أمطار بمناطق وسماء غائمة بأخرى

Print
طقس الثلاثاء.. أمطار بمناطق وسماء غائمة بأخرى طقس الثلاثاء.. أمطار بمناطق وسماء غائمة بأخرى
التقرير اليومي للأرصاد: مصحوبة برياح نشطة

طقس الثلاثاء.. أمطار بمناطق وسماء غائمة بأخرى

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية على مناطق: (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (القصيم، الرياض، الشرقية، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حقيقة أم خيال؟.. تقرير استخباري أمريكي لا يحسم جدل الكائنات الفضائية

حقيقة أم خيال؟.. تقرير استخباري أمريكي لا يحسم جدل الكائنات الفضائية

الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية

الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية

الأولمبي السعودي يُجري حصة تدريبية.. بعد إلغاء ودية أستراليا

الأولمبي السعودي يُجري حصة تدريبية.. بعد إلغاء ودية أستراليا

اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟

اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟