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انفجار تحت أقدام المارة..   يرصد لحظات مرعبة في الصين

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انفجار تحت أقدام المارة..  فيديو يرصد لحظات مرعبة في الصين انفجار تحت أقدام المارة..   يرصد لحظات مرعبة في الصين
أدى إلى دفعهم لأعلى وسقوطهم بجانب الطريق الذي تعرض للانهيار

انفجار تحت أقدام المارة..  فيديو يرصد لحظات مرعبة في الصين

شهدت إحدى الطرق الصينية حادثًا مرعبًا تسبب فيه انفجار مفاجئ، وقع تحت أقدام المارة، وأدى إلى دفعهم إلى أعلى وسقوطهم بجانب الطريق الذي تعرض جزء منه للانهيار، وفق سبوتنيك.

وتفصيلاً، ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، أن الحادث أدى إلى إلقاء المارة على جانبي الطريق متأثرين بقوة الانفجار.

ورصد مقطع نشرته الصحيفة لحظة قيام مجموعة من العمال بإجراء عملية صيانة جانب بالوعة في وسط الطريق قبل أن يحدث انفجار تحت سطحه ويؤدي إلى تحطم بعض المركبات وإلقاء عددٍ من المارة بعيدًا.

وتلا الانفجار حدوث انهيار جزء من الطريق المحيط بموقع الانفجار، بينما قالت السلطات الصينية إن الحادث نتج عن انفجار أنبوب غاز يمر أسفل الطريق.

وذكرت الصحيفة أن السلطات الصينية أكدت وقوع مصابين يتلقون العلاج، بينما تم فتح تحقيق للتعرف على ملابسات الحادث وأسباب وقوع الانفجار في أنبوب الغاز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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