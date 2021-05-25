أخبار عاجلة

أمير تبوك يواسي الشيخ "عبدالرحمن فقيه" في وفاة نجله -
"الخيال" يستقبل رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة في تشيلي -
"إخاء" و"تعارفوا" يتفقان على تقديم برامج متكاملة للوقاية والتأهيل من الإدمان -
مركز أبحاث الإعاقة وجامعة الأميرة نورة يوقعان مذكرة تعاون لدعم البحث العلمي -
نائب رئيس الحرس الملكي يقلد اللواء عساف بن ربيعان رتبته الجديدة -
"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا -
"قطان" يبحث سير مفاوضات السلام مع قائد الحركة الشعبية بجنوب السودان -
"الفيصل" يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي "بناء الإنسان وتنمية المكان" -
الأحوال المدنية تلغي اشتراط "صكوك كتابات العدل" لبعض الحالات -
"الحياة الفطرية" يدعو مقتني المفترسات للتواصل لتسليمها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أوروبا تهدد بيلاروسيا بعقوبات وإغلاق الأجواء بسبب أزمة "الصحفي المعارض"

Print
أوروبا تهدد بيلاروسيا بعقوبات وإغلاق الأجواء بسبب أزمة "الصحفي المعارض" أوروبا تهدد بيلاروسيا بعقوبات وإغلاق الأجواء بسبب أزمة "الصحفي المعارض"
اعتقلته السلطات بعدما أجبرت طائرة تابعة لـ"رايان إير" على الهبوط في مينسك

أوروبا تهدد بيلاروسيا بعقوبات وإغلاق الأجواء بسبب أزمة

قرَّر قادة أوروبيون أمس الاثنين تكليف مجلس الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات لإغلاق الأجواء أمام شركات الطيران البيلاروسية عقب هبوط طائرة "رايان إير" في مينسك، وتوقيف ناشط معارض كان على متنها.

وتفصيلاً، جاء في وثيقة نشرها المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في أعقاب مناقشة الموضوع بين قادة الدول الأعضاء في الاتحاد أمس الاثنين أن "قادة الاتحاد الأوروبي دعوا مجلس الاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر تحليقات للخطوط الجوية البيلاروسية في أجواء الاتحاد الأوروبي، ومنع رحلاتها من الهبوط في مطارات الاتحاد الأوروبي".

ودعا قادة الدول شركات الطيران الأوروبية لتفادي الطيران في أجواء بيلاروسيا، حسب " اليوم".

وتوجَّه القادة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي بالدعوة لإعداد قائمة بأسماء الأشخاص والكيانات الذين سيتم فرض عقوبات عليهم بأسرع ما يمكن، وطالبوا بالإفراج فورًا عن الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته الروسية صوفيا سابيغا، وضمان حرية التنقل لهما، ودعوا للتحقيق في هبوط الطائرة في مطار مينسك.

وظهر المدون رومان بروتاسيفيتش، الذي اعتقلته سلطات بلده بيلاروسيا، عندما أُجبرت طائرة تابعة لشركة "رايان إير" على الهبوط في مينسك، في مقطع نشر الاثنين على الإنترنت، وفق "سكاي نيوز عربية".

وقال بروتاسيفيتش في التسجيل المصور إنه بصحة جيدة، ويعترف بالقيام بدور في تنظيم الاحتجاجات الحاشدة في مينسك العام الماضي، ورفض أنصاره على الفور هذا الاعتراف، وقالوا إنه أدلى به بالإكراه.

وظهر بروتاسيفيتش على قنوات عدة على تطبيق تليغرام وهو يرتدي قميصًا داكن اللون، وقال إنه في منشأة للاحتجاز قبل المحاكمة في مينسك، ونفى ما ورد على بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن معاناته من مشاكل في القلب.

وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو (66 عامًا) قد واجه أكبر تحدٍّ لحكمه المستمر منذ نحو 27 عامًا من المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع بعد إعلان فوزه في انتخابات العام الماضي قائلين إنها مزورة.

واعتقلت السلطات نحو 35 ألفًا منذ بدء المظاهرات في أغسطس 2020، فيما نفى لوكاشينكو تزوير الانتخابات، ويتهم الغرب بدعم المظاهرات.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أمس الاثنين إن حزمة استثمار من الاتحاد الأوروبي لبيلاروسيا، حجمها ثلاثة مليارات يورو، ستظل مجمدة إلى أن يصبح البلد ديمقراطيًّا.

وقال أورسولا فون دير لاين قبيل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث سينظرون في فرض مزيد من العقوبات على بيلاروسيا: "سنمارس الضغط على النظام إلى أن يحترم حرية وسائل الإعلام، وحرية الصحافة، وحرية الرأي".

وأضاف بأن الإجراءات الجديدة قد تستهدف أفرادًا شاركوا في إجبار طائرة لشركة رايان إير على الهبوط، وكيانات تجارية واقتصادية تمول قيادة الدولة وقطاع الطيران في بيلاروسيا.

وقالت شركات طيران عدة أمس الاثنين إنها ستتفادى المجال الجوي لبيلاروسيا بعدما دفعت السلطات هناك بطائرة حربية لاعتراض طائرة تابعة لشركة رايان إير، واعتقلت الصحفي المعارض الذي كان على متنها، فيما وصفته قوى غربية بأنه "قرصنة دولة".

وكانت دول أوروبية عدة قد أعلنت في وقت سابق اتخاذ إجراءات تجاه بيلاروسيا على خلفية حادثة طائرة "رايان إير"، وتعليق الرحلات الجوية من وإلى بيلاروسيا.

وقررت بعض شركات الطيران الأوروبية، منها "لوفتهانزا" الألمانية و"كي إل إم" الهولندية، تعليق الرحلات في أجواء بيلاروسيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. شاهد "جهنم الحمراء" في نهر أيسلندا.. وكيف تم تصويرها

بالفيديو.. شاهد "جهنم الحمراء" في نهر أيسلندا.. وكيف تم تصويرها

الاحتلال يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان .. بالفيديو

الاحتلال يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان .. بالفيديو

فيديو.. "راكون" يقتحم ناقلة جند أمريكية وهذا كان رد فعل الجنود

فيديو.. "راكون" يقتحم ناقلة جند أمريكية وهذا كان رد فعل الجنود

مدير وكالة ناسا: مغادرة روسيا محطة الفضاء الدولية قد تؤدي لسباق فضائي جديد مع موسكو وبكين

مدير وكالة ناسا: مغادرة روسيا محطة الفضاء الدولية قد تؤدي لسباق فضائي جديد مع موسكو وبكين