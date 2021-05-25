أوروبا تهدد بيلاروسيا بعقوبات وإغلاق الأجواء بسبب أزمة "الصحفي المعارض"

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اعتقلته السلطات بعدما أجبرت طائرة تابعة لـ"رايان إير" على الهبوط في مينسك

قرَّر قادة أوروبيون أمس الاثنين تكليف مجلس الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات لإغلاق الأجواء أمام شركات الطيران البيلاروسية عقب هبوط طائرة "رايان إير" في مينسك، وتوقيف ناشط معارض كان على متنها.

وتفصيلاً، جاء في وثيقة نشرها المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في أعقاب مناقشة الموضوع بين قادة الدول الأعضاء في الاتحاد أمس الاثنين أن "قادة الاتحاد الأوروبي دعوا مجلس الاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر تحليقات للخطوط الجوية البيلاروسية في أجواء الاتحاد الأوروبي، ومنع رحلاتها من الهبوط في مطارات الاتحاد الأوروبي".

ودعا قادة الدول شركات الطيران الأوروبية لتفادي الطيران في أجواء بيلاروسيا، حسب "روسيا اليوم".

وتوجَّه القادة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي بالدعوة لإعداد قائمة بأسماء الأشخاص والكيانات الذين سيتم فرض عقوبات عليهم بأسرع ما يمكن، وطالبوا بالإفراج فورًا عن الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته الروسية صوفيا سابيغا، وضمان حرية التنقل لهما، ودعوا للتحقيق في هبوط الطائرة في مطار مينسك.

وظهر المدون رومان بروتاسيفيتش، الذي اعتقلته سلطات بلده بيلاروسيا، عندما أُجبرت طائرة تابعة لشركة "رايان إير" على الهبوط في مينسك، في مقطع فيديو نشر الاثنين على الإنترنت، وفق "سكاي نيوز عربية".

وقال بروتاسيفيتش في التسجيل المصور إنه بصحة جيدة، ويعترف بالقيام بدور في تنظيم الاحتجاجات الحاشدة في مينسك العام الماضي، ورفض أنصاره على الفور هذا الاعتراف، وقالوا إنه أدلى به بالإكراه.

وظهر بروتاسيفيتش على قنوات عدة على تطبيق تليغرام وهو يرتدي قميصًا داكن اللون، وقال إنه في منشأة للاحتجاز قبل المحاكمة في مينسك، ونفى ما ورد على بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن معاناته من مشاكل في القلب.

وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو (66 عامًا) قد واجه أكبر تحدٍّ لحكمه المستمر منذ نحو 27 عامًا من المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع بعد إعلان فوزه في انتخابات العام الماضي قائلين إنها مزورة.

واعتقلت السلطات نحو 35 ألفًا منذ بدء المظاهرات في أغسطس 2020، فيما نفى لوكاشينكو تزوير الانتخابات، ويتهم الغرب بدعم المظاهرات.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أمس الاثنين إن حزمة استثمار من الاتحاد الأوروبي لبيلاروسيا، حجمها ثلاثة مليارات يورو، ستظل مجمدة إلى أن يصبح البلد ديمقراطيًّا.

وقال أورسولا فون دير لاين قبيل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث سينظرون في فرض مزيد من العقوبات على بيلاروسيا: "سنمارس الضغط على النظام إلى أن يحترم حرية وسائل الإعلام، وحرية الصحافة، وحرية الرأي".

وأضاف بأن الإجراءات الجديدة قد تستهدف أفرادًا شاركوا في إجبار طائرة لشركة رايان إير على الهبوط، وكيانات تجارية واقتصادية تمول قيادة الدولة وقطاع الطيران في بيلاروسيا.

وقالت شركات طيران عدة أمس الاثنين إنها ستتفادى المجال الجوي لبيلاروسيا بعدما دفعت السلطات هناك بطائرة حربية لاعتراض طائرة تابعة لشركة رايان إير، واعتقلت الصحفي المعارض الذي كان على متنها، فيما وصفته قوى غربية بأنه "قرصنة دولة".

وكانت دول أوروبية عدة قد أعلنت في وقت سابق اتخاذ إجراءات تجاه بيلاروسيا على خلفية حادثة طائرة "رايان إير"، وتعليق الرحلات الجوية من وإلى بيلاروسيا.

وقررت بعض شركات الطيران الأوروبية، منها "لوفتهانزا" الألمانية و"كي إل إم" الهولندية، تعليق الرحلات في أجواء بيلاروسيا.