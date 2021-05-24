أخبار عاجلة

اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض -
هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية -
"الفيصل" يدشّن معرض مشاريع المنطقة الرقمي.. الأربعاء المقبل بجدة -
"الغامدي": "سدايا" جابهت مليوني هجمة إلكترونية على منصة بروق.. و28 إنذاراً أمنياً -
لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل" -
هذه حقيقة أجهزة الاستشعار بنقطة تفتيش "الشميسي" بمكة -
بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا -
"الرقابة ومكافحة الفساد" تنظم ندوة افتراضية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي" -
بينهم ضابط في "الثوري الإيراني".. 23 قتيلًا من النظام السوري والمليشيات الإيرانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزيرا الرياضة السعودي والمصري يبحثان سبل التعاون المشترك بين البلدين

Print
وزيرا الرياضة السعودي والمصري يبحثان سبل التعاون المشترك بين البلدين وزيرا الرياضة السعودي والمصري يبحثان سبل التعاون المشترك بين البلدين
استعرضا عددًا من الملفات في لقاء بالقاهرة بحضور "أبو ريدة" و"المسحل"

وزيرا الرياضة السعودي والمصري يبحثان سبل التعاون المشترك بين البلدين

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مساء الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، وزير الشباب والرياضة بجمهورية العربية الدكتور أشرف صبحي.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء الذي حضره عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المهندس هاني أبو ريدة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل, مناقشة عددٍ من الملفات المشتركة بين الطرفين، وبحث سبل التعاون بما يخدم الرياضة في البلدين الشقيقين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الشباب كما يجب أن يكون.. "شجرة النيل" مبادرة وطنية من شباب بتحب مصر

الشباب كما يجب أن يكون.. "شجرة النيل" مبادرة وطنية من شباب بتحب مصر

شوف مصر من فوق ..رحلة مدهشة في أكبر بالون طائر فى العالم

شوف مصر من فوق ..رحلة مدهشة في أكبر بالون طائر فى العالم

شوف أغلى جلابية في مصر بـ 150 ألف جنيه.. جولة في أسعار الجلاليب البلدي في كرداسة

شوف أغلى جلابية في مصر بـ 150 ألف جنيه.. جولة في أسعار الجلاليب البلدي في كرداسة

أغرب عملية فى مصر!.. استخراج 3 كيلو شعر من بطن مريض فى مفاجأة مذهلة للأطباء..

أغرب عملية فى مصر!.. استخراج 3 كيلو شعر من بطن مريض فى مفاجأة مذهلة للأطباء..