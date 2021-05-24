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"الحربي" يحصد جائزة التميُّز الإعلامي لـ"شتاء " بمسار التصوير الضوئي

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"الحربي" يحصد جائزة التميُّز الإعلامي لـ"شتاء السعودية" بمسار التصوير الضوئي "الحربي" يحصد جائزة التميُّز الإعلامي لـ"شتاء " بمسار التصوير الضوئي
أطلقتها "هيئة السياحة" لتحفيز الإعلاميين على إبراز المواقع السياحية بالسعودية

أعلنت الهيئة للسياحة، المسؤول الرسمي عن "روح السعودية"، أسماء الفائزين بـ"جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي"، التي أطلقتها الهيئة في شهر يناير الماضي لتحفيز الإعلاميين والمبدعين على المشاركة لإبراز الوجهات والمواقع السياحية في السعودية، ضمن موسم شتاء السعودية "الشتاء حولك".

وتفصيلاً، فاز بالمركز الثاني في مسار التصوير الضوئي الزميل "فواز الحربي" من منطقة تبوك، إلى جانب عدد من المبدعين في مختلف أفرع الجائزة من مناطق السعودية.

وأوضحت الهيئة أن إطلاق الجائزة أسهم في تحفيز الإعلاميين والمواهب الشابة المبدعة على المشاركة في تقديم أفضل تغطية عن "موسم شتاء السعودية"، إضافة إلى رفع جودة التنافس بين الإعلاميين في مختلف المنصات من أجل تقديم أعمال تتميز بالابتكار والإبداع عن السياحة السعودية، وترويج مناطق الجذب السياحي.

يُذكر أن الهيئة السعودية للسياحة دشنت موسم "الشتاء حولك" في أكثر من 17 وجهة سياحية، وقدمت من خلاله ما يزيد على 300 باقة وتجربة سياحية لاكتشاف التنوع الجغرافي والمناخي الجاذب خلال فصل الشتاء، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة السياحية الشيقة التي تلائم كل فئات المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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