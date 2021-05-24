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"الأرصاد" ينبِّه الشرقية والرياض: أمطار غزيرة وسيول وتدنٍّ بمدى الرؤية

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"الأرصاد" ينبِّه الشرقية والرياض: أمطار غزيرة وسيول وتدنٍّ بمدى الرؤية "الأرصاد" ينبِّه الشرقية والرياض: أمطار غزيرة وسيول وتدنٍّ بمدى الرؤية
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الخامسة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية، وتنبيهًا آخر لمنطقة الرياض، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبَرَد والسيول. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة الرياض أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرعية والرين والقويعية والمزاحمية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الثلاثاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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