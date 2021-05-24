أخبار عاجلة

اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض -
هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية -
"الفيصل" يدشّن معرض مشاريع المنطقة الرقمي.. الأربعاء المقبل بجدة -
"الغامدي": "سدايا" جابهت مليوني هجمة إلكترونية على منصة بروق.. و28 إنذاراً أمنياً -
لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل" -
هذه حقيقة أجهزة الاستشعار بنقطة تفتيش "الشميسي" بمكة -
بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا -
"الرقابة ومكافحة الفساد" تنظم ندوة افتراضية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي" -
بينهم ضابط في "الثوري الإيراني".. 23 قتيلًا من النظام السوري والمليشيات الإيرانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أعمال نظافة مسطحات وشوارع المشاعر المقدسة تتواصل ليل نهار استعدادًا لموسم الحج

Print
أعمال نظافة مسطحات وشوارع المشاعر المقدسة تتواصل ليل نهار استعدادًا لموسم الحج أعمال نظافة مسطحات وشوارع المشاعر المقدسة تتواصل ليل نهار استعدادًا لموسم الحج
عن طريق أكثر من 1000 عامل نظافة مدعمين بـ100 معدة وآلية متنوعة

أعمال نظافة مسطحات وشوارع المشاعر المقدسة تتواصل ليل نهار استعدادًا لموسم الحج

يعمل أكثر من ألف عامل نظافة مدعمين بأكثر من 100 معدة وآلية متنوعة؛ وذلك لتهيئة وتجهيز مسطحات وشوارع المشاعر المقدسة ضمن الاستعدادات لموسم حج هذا العام 1442هـ.

وتفصيلاً، سخّرت وكالة الخدمات، ممثلة في الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة، 1100 عامل نظافة مدعمين بـ 120 معدة وآلية متنوعة، ويواصلون تهيئة وتجهيز مسطحات وشوارع ‫المشاعر المقدسة ضمن استعدادات أمانة العاصمة المقدسة لموسم حج 1442هـ.

ولا تزال الأعمال جارية، ويتم تدعيمها تدريجيًّا حسب الخطة التشغيلية لدعم أعمال النظافة بالمشاعر المقدسة.

أعمال نظافة مسطحات وشوارع المشاعر المقدسة تتواصل ليل نهار استعدادًا لموسم الحج

أعمال نظافة مسطحات وشوارع المشاعر المقدسة تتواصل ليل نهار استعدادًا لموسم الحج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟

اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟

حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض

حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض

هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية

هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية

"الفيصل" يدشّن معرض مشاريع المنطقة الرقمي.. الأربعاء المقبل بجدة

"الفيصل" يدشّن معرض مشاريع المنطقة الرقمي.. الأربعاء المقبل بجدة