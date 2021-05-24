اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته الميليشيا الحوثية جنوب البحر الأحمر
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل...
الرياض : الوطن
12 شوال 1442 هـ
تصدر هاشتاق #العفو_السعودي_للحق_العام موقع «تويتر»، فظهر هذا الهاشتاق والمشاركة فيه لما يحمله من طابع إنساني وتعاطف من الناس لسجناء...
الرياض: العنود المهيدب
12 شوال 1442 هـ
وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة، على مواد مشروع نظام الانضباط الوظيفي المعاد إلى المجلس لدراسته، فيما...
الرياض: عبدالله فلاح
12 شوال 1442 هـ
شهدت منطقة جازان أسبوعا ساخنا، لمخالفة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، أبرزها مخالفات نسائية لتجمعات مناسبات الأفراح، والتي...
جازان: عبدالله سهل
12 شوال 1442 هـ
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين...
الرياض : الوطن
12 شوال 1442 هـ