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اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته الميليشيا الحوثية جنوب البحر الأحمر

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الإعلان عن توفر 111 وظيفة طبيب مقيم

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل...

39773aa724.jpg الرياض : الوطن
8d45721594.jpg12 شوال 1442 هـ

كيف يصدر العفو عن الحق العام

تصدر هاشتاق #العفو_السعودي_للحق_العام موقع «تويتر»، فظهر هذا الهاشتاق والمشاركة فيه لما يحمله من طابع إنساني وتعاطف من الناس لسجناء...

icon-byline.pngالرياض: العنود المهيدب
icon-clock.png12 شوال 1442 هـ

الشورى يوافق على تعديلات مواد مشروع نظام الانضباط الوظيفي

وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات التي أجرتها ، على مواد مشروع نظام الانضباط الوظيفي المعاد إلى المجلس لدراسته، فيما...

icon-byline.pngالرياض: عبدالله فلاح
icon-clock.png12 شوال 1442 هـ

تجمعات الأفراح المخالفة تطيح بـ 402 امرأة بجازان

شهدت منطقة جازان أسبوعا ساخنا، لمخالفة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، أبرزها مخالفات نسائية لتجمعات مناسبات الأفراح، والتي...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png12 شوال 1442 هـ

تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة آليا دون مقابل

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png12 شوال 1442 هـ

الوطن السعودية

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