جريمة مروِّعة: الحوثيون يفجِّرون طائرة مسيَّرة في سوق شعبي بمأرب

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إصابة 3 مدنيين أحدهم جراحه بليغة

أُصيب ثلاثة مدنيين اليوم الاثنين في مديرية رغوان بمحافظة مأرب متأثرين بشظايا طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، واستهدفت من خلالها سوقًا شعبيًّا في المديرية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر محلي أن ثلاثة مدنيين أُصيبوا بجروح مختلفة، وُصفت إصابة أحدهم بالبليغة، من جراء انفجار الطائرة الحوثية المفخخة وسط سوق مرجز بقرية أسداس بمركز مديرية رغوان.

ولفت المصدر إلى أن الميليشيات الإرهابية الحوثية مستمرة في ارتكاب جرائمها المروِّعة بحق المدنيين في محافظة مأرب، منها القصف المكثف للأحياء السكنية، والأسواق الشعبية، ومخيمات وتجمعات النازحين، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة، بشكل متعمَّد وممنهج.