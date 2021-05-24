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وسط بصيص من الأمل لخطف البطاقة الآسيوية.. النصر ينهي تحضيراته لمواجهة الوحدة

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وسط بصيص من الأمل لخطف البطاقة الآسيوية.. النصر ينهي تحضيراته لمواجهة الوحدة

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، تحضيراته لمواجهة الوحدة، الثلاثاء، لحساب الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبدأت الحصة الرئيسة للنصر، الاثنين، بتمارين رفع المعدل اللياقي برفقة مدرب الإعداد البدني، قبل أن يتجه التمرين إلى المسار التكتيكي، وعندها طبق مدرب الفريق مينيزيس النهج الذي سيسير عليه الفريق في المباراة، وأغلق التدريبات بمناورة على منتصف الملعب.
النصر يخوض اللقاء وفي رصيده 45 نقطة في المركز الخامس، وعينه على تعثر الاتحاد من أجل خطف بطاقة التأهل الآسيوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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