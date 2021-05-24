من أجل إعداد الكوادر الرياضية الوطنية.. إعادة تفعيل الأكاديمية الأولمبية السعودية

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تُعنى بالتعليم والثقافة ونشر المعرفة والحركة الأولمبية

أقرَّت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية في اجتماعها الأخير الذي عُقد مساء أمس برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إعادة تفعيل الأكاديمية الأولمبية السعودية برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة، وعضوية: الدكتور خالد المزيني، وعلي الشعيلان، وعبدالله حماد، والدكتورة مزنة المرزوقي، وعبدالعزيز العنزي، وشيماء الحصيني، وعلي عون آل زايد رئيسًا تنفيذيًّا للأكاديمية.

وتُعنى الأكاديمية بالتعليم والثقافة الأولمبية، ونشر المعرفة والحركة الأولمبية، والعمل على تحقيق الرؤية الأولمبية على المستويَيْن المحلي والإقليمي، وتطبيق الميثاق الأولمبي، واحترام العلاقة مع الأكاديمية الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية العربية السعودية، وإعداد الكوادر الرياضية الوطنية، وتطوير كفاءاتهم، والرقي بطموحاتهم المستقبلية، وتأهيلهم لقيادة المؤسسات الرياضية في الجانب الفني والإداري.

يُذكر أن الأكاديمية الأولمبية السعودية هي عضو بالأكاديمية الأولمبية الدولية التي تتخذ مدينة أولمبيا باليونان (مهد الألعاب الأولمبية) مقرًّا لها.