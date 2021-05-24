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"تصفية": بدء بيع مساهمتَيْ ‎الخضراء والكورنيش الجنوبي

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"تصفية": بدء بيع مساهمتَيْ ‎الخضراء والكورنيش الجنوبي "تصفية": بدء بيع مساهمتَيْ ‎الخضراء والكورنيش الجنوبي
بأكثر من 5 ملايين متر مربع في مكة وجدة

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" البدء ببيع مساهمتَيْ ‎الخضراء والكورنيش الجنوبي.

وقالت "تصفية" على حسابها عبر تويتر: "‏بأكثر من (5) ملايين متر مربع في مكة المكرمة وفي ‎جدة، قريبًا بيع مساهمتَيْ ‎الخضراء والكورنيش الجنوبي".

وتابعت: "تبلغ مساحة مساهمة الخضراء بمكة المكرمة (47،172)م2، ومساحة مساهمة الكورنيش الجنوبي في جدة (5،000،000)م2".

وكانت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" قد أعلنت أنها حررت مساحات في مختلف مناطق المملكة، وسوف تعرضها للبيع قريبًا.

وقالت: "إجمالي مساحات المساهمات المتوقع بيعها خلال عام 2021م بلغ في الرياض (7،536،935) م2، وفي المنطقة الشرقية بلغ (17،963،314) م2، وفي منطقة القصيم بلغ (29،252) م2، وفي منطقة مكة المكرمة بلغ (5،047،172) م2".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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