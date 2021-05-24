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محكمة سودانية تقضي بإعدام ضابط قتل متظاهراً دهساً

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محكمة سودانية تقضي بإعدام ضابط قتل متظاهراً دهساً محكمة سودانية تقضي بإعدام ضابط قتل متظاهراً دهساً
أهالي الضحية طالبوا بالقصاص ورفضوا الدية أو العفو

محكمة سودانية تقضي بإعدام ضابط قتل متظاهراً دهساً

‬قضت محكمة جنايات أم درمان في السودان، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقاً لأحد أفراد قوات الدعم السريع، الذي تمت إدانته بمقتل أحد المعتصمين في يونيو 2019.

وأصدر القاضي صلاح محجوب، حكماً بالإعدام شنقاً على يوسف محيي الدين الفكي، وهو يحمل رتبة رائد في قوات الدعم السريع؛ لتسببه بمقتل حنفي عبدالشكور، دهساً أثناء فض اعتصام يونيو 2019، في حادثة تعرف باسم "فض اعتصام القيادة العامة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبعد 26 جلسة محكمة، أدين "الفكي" بمخالفة المادة 130 من القانون الجنائي السوداني، فيما تمسك أهالي المقتول بمطالبتهم بـالقصاص، رافضين قبول الدية أو العفو.

و"عبدالشكور"، هو واحد من بين 128 شخصاً قُتِلوا على الأقل في فض اعتصام يونيو 2019، الذي استمر لعدة أيام، بحسب قادة تحالف الحرية والتغيير الذين كانوا يقودون الاعتصام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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