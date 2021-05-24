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مجدداً.. تستضيف السوبر الإيطالي بين "اليوفي" و"إنتر ميلان"

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مجدداً.. السعودية تستضيف السوبر الإيطالي بين "اليوفي" و"إنتر ميلان" مجدداً.. تستضيف السوبر الإيطالي بين "اليوفي" و"إنتر ميلان"
بحضور جماهيري كما هو متفق عليه في العقد

مجدداً.. السعودية تستضيف السوبر الإيطالي بين

تقرر أن تقام النسخة المقبلة من الكأس السوبر الإيطالية التي ستجمع بين إنتر ميلان ويوفنتوس في ، بعد غيابها العام الماضي؛ بسبب جائحة ، وفق ما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، الاثنين.

وقال رئيس الرابطة باولو دال بينو في حديث مع "راديو أونو": إن كأس السوبر المقبلة ستلعب في السعودية بحضور جماهيري، كما هو متفق عليه في عقدنا".

ولم يحدد تاريخ المباراة، إلا أن الصحافة الإيطالية توقعت إقامتها في يناير 2022.

وتوج يوفنتوس بلقب النسخة الأولى في السعودية على حساب ميلان قبل أن يخطف لاتسيو التالية من البيانكونيري، فيما استعاد الأخير اللقب في العام 2020 بفوزه على نابولي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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