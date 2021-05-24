أخضـر السهـام يشارك في عربية العـراق

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وصلت بعثة المنتخب السعودي للسهام اليوم الاثنين للعاصمة العراقية "بغداد" استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب الثامنة في بغداد المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١، والتي تنطلق غدًا الثلاثاء بمشاركة 10 بلدان: السعودية والكويت والامارات واليمن وتونس والجزائر والمغرب والسودان وليبيا إلى جانب العراق.

ويمثل الأخضر في البطولة اللاعب نواف قاري تحت إشراف المدرب البريطاني باول روبيرتس، فيما يترأس البعثة الأستاذ بكر التويجري الأمين العام للاتحاد السعودي للسهام الذي سيتواجد في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للقوس والسهم والتي ستعقد على هامش البطولة.