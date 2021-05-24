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مسؤول أمريكي: زيارة "بلينكن" للشرق الأوسط ستركز على ضمان صمود هدنة غزة

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مسؤول أمريكي: زيارة "بلينكن" للشرق الأوسط ستركز على ضمان صمود هدنة غزة مسؤول أمريكي: زيارة "بلينكن" للشرق الأوسط ستركز على ضمان صمود هدنة غزة
اعتبر أنه من السابق لأوانه بدء محادثات سلام

مسؤول أمريكي: زيارة

ذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، أن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للشرق الأوسط اليوم (الاثنين)، ستركز بالأساس على ضمان صمود وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والعمل مع الأطراف المعنية على ضمان وصول المساعدات للناس.

واعتبر المسؤول في اتصال مع الصحفيين أنه "من السابق لأوانه محاولة بدء محادثات سلام لكن واشنطن ما زالت ملتزمة بحل الدولتين، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أن زيارة "بلينكن" خطوة أولى في فتح فصل التواصل في الصراع الدائر منذ زمن بعيد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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