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محافظ صامطة يدشن "العيادات الافتراضية" بالمستشفى العام

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أشاد بدعم القيادة في تطوير الخدمات الصحية

محافظ صامطة يدشن

دشن محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، صباح اليوم، في مكتبه برنامج "العيادات الافتراضية" بمستشفى صامطة العام.

ونوه محافظ صامطة، بدعم القيادة الرشيدة - حفظها الله - في تطوير الخدمات الصحية وبمتابعة من أمير منطقة جازان، ونائبه.

وثمن لأبطال صحة صامطة، جهودهم التي تهدف إلى التيسير على المرضى "عن بعد" عبر تطبيق "صحتي" في ظل انتشار مرض كورونا المستجد، وما يمثله من خطورة على المرضى، خصوصًا مع الازدحام في انتظار العيادات.

وتساهم العيادات الافتراضية بشكل كبير في تقليل الزيارات للمستشفى وتقليل قوائم الانتظار لخلق بيئة مناسبة لأهالي المحافظة، بقيادة مدير المستشفى وزملائه من الكوادر الإدارية والطبية والتمريضية والفنية.

وقال مدير مستشفى صامطة العام، الأخصائي يحيى أزيبي، إن العيادات الافتراضية حظيت بدعم من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة جازان، وعددها 13 عيادة افتراضية في عدد من التخصصات الطبية شملت "الأسنان، الأطفال، الأمراض الوراثية، أطفال الباطنية، العظام، الجراحة، الطب المنزلي، التغذية، جراحة الوجه والفكين، العلاج الطبيعي، الجلدية، العيون، النفسية".

محافظ صامطة يدشن

محافظ صامطة يدشن

محافظ صامطة يدشن

محافظ صامطة يدشن

محافظ صامطة يدشن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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