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استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإدخال المساعدات

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استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإدخال المساعدات استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإدخال المساعدات
استثنائياً لليوم التاسع على التوالي لعبور العالقين والمرضى

استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإدخال المساعدات

واصلت السلطات المصرية، اليوم، فتح معبر رفح البري استثنائياً لليوم التاسع على التوالي؛ لعبور العالقين والمرضى والحالات الإنسانية والجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة.

وأكدت المصادر المسؤولة عن تشغيل المعبر أنه تم فتح المعبر من الجانبين اليوم لعبور العالقين من الفلسطينيين والعرب والأجانب من الجانبين، إلى جانب استكمال إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرة إلى وجود جميع الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم لنقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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