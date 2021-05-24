جازان.. ضبط مواطنَين اصطادا صقري شاهين في جبال القهر

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بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي ونادي الصقور السعودي

صرّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن الجهات الأمنية ضبطت مواطنَين اصطادا صقرَي شاهين "جبليّين" في جبال القهر بمنطقة جازان.

وأوضح الرائد المالكي أن الأمن العام ممثلاً بشرطة منطقة جازان تمكن من ضبط المخالفَين بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي ونادي الصقور السعودي، وتمت إحالتهما للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، مشددًا على أن صيد الصقور يخالف اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و(999) في جميع مناطق المملكة.