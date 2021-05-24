أخبار عاجلة

"الفيصل" يدشّن معرض مشاريع المنطقة الرقمي.. الأربعاء المقبل بجدة -
"الغامدي": "سدايا" جابهت مليوني هجمة إلكترونية على منصة بروق.. و28 إنذاراً أمنياً -
لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل" -
هذه حقيقة أجهزة الاستشعار بنقطة تفتيش "الشميسي" بمكة -
كورونا في فلسطين.. 209 إصابات جديدة و5 وفيات و126 حالة تعافٍ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"طيران الإمارات" تحذر شركة تصنيع الطائرات الأمريكية "بوينغ".. تعرف على السبب؟

Print
"طيران الإمارات" تحذر شركة تصنيع الطائرات الأمريكية "بوينغ".. تعرف على السبب؟ "طيران الإمارات" تحذر شركة تصنيع الطائرات الأمريكية "بوينغ".. تعرف على السبب؟

حذّر تيم كلارك رئيس "طيران الإمارات"، شركة تصنيع الطائرات الأمريكية "بوينغ" بأن شركته سترفض تسلم طائراتها من طراز "777 إكس" إذا لم تفِ بمعايير الأداء المدرجة في العقود.

وطبقاً لـ"رويترز"، قال "كلارك" في مقابلة بُثت اليوم الاثنين، إنه لم يتلقّ أي تفاصيل متعلقة بأداء محركات الطائرة الجديدة حتى الآن، على الرغم من أن الرحلات التجريبية بدأت منذ العام الماضي.

"كلارك" أثار مخاوف من أن "بوينغ" اتخذت عادة في الآونة الأخيرة، وهي إطلاق وعود مبالغ فيها بشأن أداء طائراتها الجديدة، مثلما حدث مع طرازي "737 ماكس" و"787 دريملاينر" وكلاهما في الخدمة حالياً.

وأكد "كلارك": "لن نقبل طائرة إلا إذا كان أداؤها مطابقاً للعقد مائة بالمائة، لن نتسلم الطائرة إلا إذا كانت تقوم بما قالوا إنها ستقوم به في العقد وأقروا به".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الفيصل" يدشّن معرض مشاريع المنطقة الرقمي.. الأربعاء المقبل بجدة

"الفيصل" يدشّن معرض مشاريع المنطقة الرقمي.. الأربعاء المقبل بجدة

"الغامدي": "سدايا" جابهت مليوني هجمة إلكترونية على منصة بروق.. و28 إنذاراً أمنياً

"الغامدي": "سدايا" جابهت مليوني هجمة إلكترونية على منصة بروق.. و28 إنذاراً أمنياً

لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل"

لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل"

هذه حقيقة أجهزة الاستشعار بنقطة تفتيش "الشميسي" بمكة

هذه حقيقة أجهزة الاستشعار بنقطة تفتيش "الشميسي" بمكة