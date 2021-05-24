موسيقى لعبة Captain Tsubasa: Dream Team متاحة الآن في جميع أنحاء العالم!

أعلنت شركة KLab Inc. الرائدة في مجال ألعاب الجوال عبر الإنترنت أن الموسيقى للعبة كرة القدم Captain Tsubasa: Dream Team ستكون متاحة للتنزيل من متاجر الموسيقى الرقمية في جميع أنحاء العالم لأول مرة بدءاً من يوم الخميس 20 مايو.
سيتم إصدار ما مجموعه 71 أغنية من 5 ألبومات هذه المرة بما في ذلك أغاني عنوان اللعبة وأغاني المعركة، فضلاً عن أغاني اللاعبين التي تظهر في اللعبة. لا يقتصر المحتوى الموسيقي للعبة " Captain Tsubasa: Dream Team على اللاعبين فقط، بل يمكن أيضاً للمشجعين الذين لم يلعبوا حتى الآن الاستمتاع بهذه الموسيقى. احرص على الاستماع والاستمتاع بالموسيقى!
نظرة عامة على إصدار الموسيقى
5 ألبومات، ما مجموعه 71 أغنية.
الموسيقى التصويرية لـ Captain Tsubasa: Dream Team المجلد 01 (14 مسار): https://linkco.re/2gR8FaHQ?lang=en
الموسيقى التصويرية لـ Captain Tsubasa: Dream Team المجلد 02 (13 مسار): https://linkco.re/4pMRXAxz?lang=en
الموسيقى التصويرية لـ Captain Tsubasa: Dream Team المجلد 03 (16 مسار): https://linkco.re/5e29HrRN?lang=en
الموسيقى التصويرية لـ Captain Tsubasa: Dream Team المجلد 04 (12 مسار): https://linkco.re/fAzyfUZ6?lang=en
الموسيقى التصويرية لـ Captain Tsubasa: Dream Team المجلد 05 (16 مسار): https://linkco.re/db6rez4v?lang=en
الفنان: فريق العمل الموسيقى لـ Klab
تاريخ الإصدار: 20 مايو 2021 (الخميس)
نموذج: ألبومات رقمية
حقوق النشر: ©يويشي تاكاهاشي/شويشا
©يويشي تاكاهاشي/شويشا/تلفزيون طوكيو/إينوكي فيلم الأصلي ("الكابتن تسوباسا" يويتشي تاكاهاشي (شويشا Bunko الطبعة الهزلية ©KLabGames
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