موسيقى لعبة Captain Tsubasa: Dream Team متاحة الآن في جميع أنحاء العالم!

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أعلنت شركة KLab Inc. الرائدة في مجال ألعاب الجوال عبر الإنترنت أن الموسيقى للعبة كرة القدم Captain Tsubasa: Dream Team ستكون متاحة للتنزيل من متاجر الموسيقى الرقمية في جميع أنحاء العالم لأول مرة بدءاً من يوم الخميس 20 مايو.

سيتم إصدار ما مجموعه 71 أغنية من 5 ألبومات هذه المرة بما في ذلك أغاني عنوان اللعبة وأغاني المعركة، فضلاً عن أغاني اللاعبين التي تظهر في اللعبة. لا يقتصر المحتوى الموسيقي للعبة " Captain Tsubasa: Dream Team على اللاعبين فقط، بل يمكن أيضاً للمشجعين الذين لم يلعبوا حتى الآن الاستمتاع بهذه الموسيقى. احرص على الاستماع والاستمتاع بالموسيقى!

نظرة عامة على إصدار الموسيقى

5 ألبومات، ما مجموعه 71 أغنية.

الموسيقى التصويرية لـ Captain Tsubasa: Dream Team المجلد 01 (14 مسار): https://linkco.re/2gR8FaHQ?lang=en

الموسيقى التصويرية لـ Captain Tsubasa: Dream Team المجلد 02 (13 مسار): https://linkco.re/4pMRXAxz?lang=en

الموسيقى التصويرية لـ Captain Tsubasa: Dream Team المجلد 03 (16 مسار): https://linkco.re/5e29HrRN?lang=en

الموسيقى التصويرية لـ Captain Tsubasa: Dream Team المجلد 04 (12 مسار): https://linkco.re/fAzyfUZ6?lang=en

الموسيقى التصويرية لـ Captain Tsubasa: Dream Team المجلد 05 (16 مسار): https://linkco.re/db6rez4v?lang=en

الفنان: فريق العمل الموسيقى لـ Klab

تاريخ الإصدار: 20 مايو 2021 (الخميس)

نموذج: ألبومات رقمية

حقوق النشر: ©يويشي تاكاهاشي/شويشا

©يويشي تاكاهاشي/شويشا/تلفزيون طوكيو/إينوكي فيلم الأصلي ("الكابتن تسوباسا" يويتشي تاكاهاشي (شويشا Bunko الطبعة الهزلية ©KLabGames

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