مدير عام "صحة عسير" يكرّم منسوبي مركز صحي الواديين

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لحصولهم على جائزة التميز لشهر أبريل لعام 2021 على مستوى المملكة

كرَّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، إدارة القطاع الصحي بمحافظة أحد رفيدة، وفريق عمل مركز صحي الواديين، وذلك بعد حصول المركز على جائزة التميز لشهر أبريل لعام 2021 على مستوى المملكة.

جاء ذلك خلال زيارة "عسيري" صباح اليوم الاثنين، للمركز ولقائه بفريق العمل.

وقال "عسيري": إن هذه الزيارة تأتي لتنفيذ توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال -حفظه الله- بتكريم فريق العمل بالمركز بالشكل الذي يليق بهم، وشكرهم على تميزهم، كما نقل شكر وتقدير وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة لمنسوبي المركز؛ لتميزهم في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين من خدمات المركز.

وأضاف مدير عام الشؤون الصحية بعسير: "باسمي ونيابة عن جميع زملائكم منسوبي صحة عسير أتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان على أدائكم وتميزكم وجميعنا فخورين بكم وبما تقدمونه من تميز في خدمة المستفيدين، مهيباً بجميع المراكز الأخرى الاستفادة من هذا النموذج الذي يحتذى به".

يُذكر أن حصول المركز على هذه الجائزة جاء بناءً على أداء المركز وفق معايير التقييم المعتمدة في ذلك وهي برنامج قياس تجربة المريض، وتقارير الزائر السري، ومؤشرات برنامج موعد، و مؤشر جاهزية مراكز الرعاية الصحية الأولية "مستعد"، وبلاغات 937، وصوت المستفيد.

ورفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير شكره البالغ لأمير منطقة عسير -حفظه الله- ووزير الصحة؛ على دعمهم الدائم ومتابعتهم المستمرة والدؤوبة لتطوير مستوى الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها، وخلق النماذج الإبداعية؛ مما كان له الأثر البالغ في تحقيق هذا التميز، بعد توفيق الله.