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"المالكي": وحدة حماية الأطفال بقيادة "التحالف" أعادت تأهيل وتسليم 147 طفلاً يمنياً

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"المالكي": وحدة حماية الأطفال بقيادة "التحالف" أعادت تأهيل وتسليم 147 طفلاً يمنياً "المالكي": وحدة حماية الأطفال بقيادة "التحالف" أعادت تأهيل وتسليم 147 طفلاً يمنياً
قال: تم تجنيدهم واستغلالهم والزج بهم في العمليات القتالية على الحدود الجنوبية للمملكة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت صباح اليوم الاثنين (24 مايو 2021م) بإعادة وتسليم أحد الأطفال اليمنيين المجندين من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إلى اليمنية الشرعية.

وأوضح العميد "المالكي" أن إجراءات إعادة وتسليم الطفل للحكومة اليمنية الشرعية تمت بحضور ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وممثلي هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة حقوق الإنسان، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمختصين من قيادة القوات المشتركة للتحالف.

وبيّن العميد "المالكي" أن وحدة حماية الأطفال في النزاع المسلح بقيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإعادة تأهيل وتسليم ما مجموعه (147) طفلاً يمنيًا منذ بداية الأزمة اليمنية تم تجنيدهم واستغلالهم والزج بهم في العمليات القتالية على الحدود الجنوبية للمملكة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل.المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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