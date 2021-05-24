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مطلوب لأمريكا .. تركيا تعتقل قيادياً رفيعاً في "داعش"

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مطلوب لأمريكا .. تركيا تعتقل قيادياً رفيعاً في "داعش" مطلوب لأمريكا .. تركيا تعتقل قيادياً رفيعاً في "داعش"
مصري الجنسية وخبير في صناعة المتفجرات

مطلوب لأمريكا .. تركيا تعتقل قيادياً رفيعاً في

اعتقلت السلطات التركية قيادياً رفيعاً في تنظيم "داعش" الإرهابي، مطلوب لدى الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام اليوم (الاثنين).

أوضحت قناة "تي آر تي" التلفزيونية التركية الرسمية أن القيادي مصطفى عبدالوهاب محمود، المولود في عام 1999، اُعتقل مع ثلاثة من المشتبه بهم في إسطنبول، حيث كان يقيم بعد فراره من سوريا عبر مصر.

وأضافت أن مدعي إسطنبول أصدر لائحة اتهام يطالب فيها بإنزال عقوبة السجن لمدة تصل إلى 22 سنة ونصف ضد المشتبه به بسبب الانتماء إلى منظمة إرهابية وإدارتها.

وبينت "تي آر تي" أن "محمود" خبير في صناعة القنابل اليدوية والأحزمة الناسفة وكان يخطط لشن هجمات في تركيا، وبينها ضد المصالح الأميركية، كما شارك خبرته مع إرهابيين مرشحين في بلدان أخرى عبر الإنترنت.

وأشارت إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية التي كانت تتعقب خبير المتفجرات زودت السلطات التركية بمعلومات مكنت من تنفيذ عملية الاعتقال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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