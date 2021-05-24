"الحبوب" تدعو للتسجيل في "استيراد" للراغبين في استيراد وبيع الشعير
المؤسسة تقدم حزمة من الخدمات الإلكترونية تهدف إلى تنظيم العمليات
جددت المؤسسة العامة للحبوب دعوتها للشركات الراغبة بالتأهيل لاستيراد وبيع الشعير، التسجيل من خلال منصة "استيراد".
وقالت المؤسسة: من خلال الشركات المؤهلة للاستيراد لبوابة المنصة؛ فإن المؤسسة تقدم حزمة من الخدمات الإلكترونية تهدف إلى تنظيم عمليات استيراد السلع المختلفة دون التأثير على المعروض في السوق المحلي.
وأضافت: من هذه الخدمات: إنشاء طلب إذن استيراد، تتبع طلبات إذن الاستيراد، طباعة تقرير إذن الاستيراد فى حال قبول الطلب، إنشاء طلب إذن فسح، تتبع طلبات إذن الفسح".
وأردفت: بعد اكتمال عملية التأهيل، يمكن للشركات الدخول على منصة استيراد من خلال الرابط التالي:
https://es.sago.gov.sa/Account/BLogin
ونشرت المؤسسة اليوم، عبر حسابها في تويتر، كشفاً يضم قائمة الشركات المؤهلة عبر منصة "استيراد" لاستيراد الشعير لغرض التجارة وإنتاج الأعلاف.المؤسسة العامة للحبوب