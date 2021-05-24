الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي الحوثي جنوب البحر الأحمر

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أكدت أنه يبرهن على تحدي المليشيات السافر للمجتمع الدولي

أعربت دولة الإمارات، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تنفيذ هجوم من خلال زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، اعترضته قوات التحالف.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية: استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وأضافت وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات: دولة الإمارات تعتبر هذا الاعتداء دليلاً جديدًا على سعي جماعة الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الإمارات "تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية".

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الاثنين، إحباط هجوماً عدائياً وشيكاً، كانت مليشيا الحوثي الموالية لإيران بصدد شنه في جنوبي البحر الأحمر.

وقال التحالف العربي إن المليشيا الحوثية كانت تعتزم شن الهجوم عبر زورق مفخخ، مشدداً على أن "استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وأكد أن المتمردين الحوثيين الموالين لإيران "يتخذون من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة"، المطلة على البحر الأحمر.