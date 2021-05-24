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"إنريكي" يستبعد "راموس" من تشكيلة "الماتادور" خلال يورو 2020

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"إنريكي" يستبعد "راموس" من تشكيلة "الماتادور" خلال يورو 2020 "إنريكي" يستبعد "راموس" من تشكيلة "الماتادور" خلال يورو 2020
ضم "لابورت" مدافع مانشستر سيتي بعد نيله الجنسية الإسبانية

قرر المدرب لويس إنريكي استبعاد القائد سيرجيو راموس من تشكيلة منتخب إسبانيا، التي ستشارك في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم هذا الصيف.

واستدعى "إنريكي" 24 لاعبًا، علمًا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" أجاز استدعاء 26، حيث ضم الفرنسي إيميريك لابورت مدافع مانشستر سيتي بعد أن صادقت الإسبانية على حصوله على الجنسية.

وشارك راموس في 180 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا كانت آخرها في مارس الماضي. وتعثرت مسيرة راموس مع فريقه ريال مدريد خلال الموسم الحالي بسبب الإصابات.

وتقام نهائيات كأس الأمم الأوروبية خلال الفترة بين 11 يونيو و11 يوليو، وكان من المفترض أن تقام البطولة العام الماضي، لكنها تأجلت إلى الصيف المقبل بسبب المستجد.

ويخوض "الماتادور" مباراتين وديتين أمام نظيره البرتغالي يوم 4 يونيو على ملعب واندا متروبوليتانو، وأمام ليتوانيا يوم 8 يونيو على ملعب بوتاركي في ليجانيس.

ويلعب منتخب إسبانيا، في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، ضمن المجموعة الخامسة، مع منتخبات: السويد، وبولندا، وسلوفاكيا.

ويلعب منتخب إسبانيا أولى مواجهاته ضد السويد يوم 14 يونيو، ثم يلتقي بولندا يوم 19 يونيو، على أن يختم مواجهاته في الدور الأول بملاقاة سلوفاكيا يوم 23 من نفس الشهر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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