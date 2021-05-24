لليوم الثاني على التوالي.. أمطار غزيرة وبرد على شمال الطائف

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الجهات المعنية بالمحافظة قد نبّهت إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات

عدسة: ماجد عسيري

شهدت محافظة الطائف، ظهر اليوم الاثنين ولليوم الثاني على التوالي، هطول أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة، تركزت غزارتها على الأحياء الواقعة شمال الطائف، وسط عواصف رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

وشهدت الأمطار أحياء المحافظة، وتركزت غزارة الأمطار على أحياء القيم الأعلى والمليساء، والشرفية والحلقة الغربية والشرقية شمال المحافظة، فيما سالت على إثرها العديد من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

وكانت الجهات المعنية قد نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.