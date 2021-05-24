أخبار عاجلة

أمير تبوك يواسي الشيخ "عبدالرحمن فقيه" في وفاة نجله -
"الخيال" يستقبل رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة في تشيلي -
"إخاء" و"تعارفوا" يتفقان على تقديم برامج متكاملة للوقاية والتأهيل من الإدمان -
مركز أبحاث الإعاقة وجامعة الأميرة نورة يوقعان مذكرة تعاون لدعم البحث العلمي -
نائب رئيس الحرس الملكي يقلد اللواء عساف بن ربيعان رتبته الجديدة -
"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا -
"قطان" يبحث سير مفاوضات السلام مع قائد الحركة الشعبية بجنوب السودان -
"الفيصل" يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي "بناء الإنسان وتنمية المكان" -
الأحوال المدنية تلغي اشتراط "صكوك كتابات العدل" لبعض الحالات -
"الحياة الفطرية" يدعو مقتني المفترسات للتواصل لتسليمها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إنريكي" يستبعد "راموس" من تشكيلة "الماتادور" خلال يورو 2020

Print
"إنريكي" يستبعد "راموس" من تشكيلة "الماتادور" خلال يورو 2020 "إنريكي" يستبعد "راموس" من تشكيلة "الماتادور" خلال يورو 2020
ضم "لابورت" مدافع مانشستر سيتي بعد نيله الجنسية الإسبانية

قرر المدرب لويس إنريكي استبعاد القائد سيرجيو راموس من تشكيلة منتخب إسبانيا، التي ستشارك في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم هذا الصيف.

واستدعى "إنريكي" 24 لاعبًا، علمًا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" أجاز استدعاء 26، حيث ضم الفرنسي إيميريك لابورت مدافع مانشستر سيتي بعد أن صادقت الإسبانية على حصوله على الجنسية.

وشارك راموس في 180 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا كانت آخرها في مارس الماضي. وتعثرت مسيرة راموس مع فريقه ريال مدريد خلال الموسم الحالي بسبب الإصابات.

وتقام نهائيات كأس الأمم الأوروبية خلال الفترة بين 11 يونيو و11 يوليو، وكان من المفترض أن تقام البطولة العام الماضي، لكنها تأجلت إلى الصيف المقبل بسبب المستجد.

ويخوض "الماتادور" مباراتين وديتين أمام نظيره البرتغالي يوم 4 يونيو على ملعب واندا متروبوليتانو، وأمام ليتوانيا يوم 8 يونيو على ملعب بوتاركي في ليجانيس.

ويلعب منتخب إسبانيا، في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، ضمن المجموعة الخامسة، مع منتخبات: السويد، وبولندا، وسلوفاكيا.

ويلعب منتخب إسبانيا أولى مواجهاته ضد السويد يوم 14 يونيو، ثم يلتقي بولندا يوم 19 يونيو، على أن يختم مواجهاته في الدور الأول بملاقاة سلوفاكيا يوم 23 من نفس الشهر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكنيست الإسرائيلي يصوت على الحكومة الجديدة في 14 يونيو

الكنيست الإسرائيلي يصوت على الحكومة الجديدة في 14 يونيو

أنباء عن اعتزام الحكومة الإسرائيلية الجديدة استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين

أنباء عن اعتزام الحكومة الإسرائيلية الجديدة استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين

تسجيل 7 وفيات و 304 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 7 وفيات و 304 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

عضو الإفتاء السابق المري لـ"سبق": حملات التواصل للتشغيب على قرارات الحكومة مخالفة للشريعة

عضو الإفتاء السابق المري لـ"سبق": حملات التواصل للتشغيب على قرارات الحكومة مخالفة للشريعة