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الكويت.. سجين خليجي ينتحر بسلك كهربائي داخل زنزانته

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الكويت.. سجين خليجي ينتحر بسلك كهربائي داخل زنزانته الكويت.. سجين خليجي ينتحر بسلك كهربائي داخل زنزانته
"الداخلية": لديه ملف ومراجعات في مستشفى الطب النفسي

الكويت.. سجين خليجي ينتحر بسلك كهربائي داخل زنزانته

ذكرت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان أصدرته، أمس الأحد، أن سجينًا على ذمة قضية مخدرات بالسجن المركزي، قد أقدَمَ على الانتحار.

وأوضحت الوزارة أن السجين كان يعاني من اضطرابات نفسية، ولديه ملف ومراجعات في مستشفى الطب النفسي.

وأشارت وفق ما أوردته صحيفة "القبس"، إلى أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت مصادر محلية: المنتحر استخدم سلكًا كهربائيًّا في عملية الانتحار؛ حيث قام بربطه في أعلى سرير نومه ومن ثم أحكم غلقه على رقبته، وعلق نفسه حتى فارق الحياة.

في سياق متصل، ذكر حساب "أمن ومحاكم" الكويتي، المعنيّ بالأخبار الأمنية والقضائية، أن السجين المنتحر "من إحدى الجنسيات الخليجية، وهو في العقد الخامس من عمره".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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