أخبار عاجلة

"الغامدي": "سدايا" جابهت مليوني هجمة إلكترونية على منصة بروق.. و28 إنذاراً أمنياً -
لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل" -
هذه حقيقة أجهزة الاستشعار بنقطة تفتيش "الشميسي" بمكة -
توقيف مساعدات 21 ألف لاجئ سوري في الأردن -
الصحة : الأردن تسلم 1.4 مليون جرعة من لقاح كورونا الشهر الماضي -
بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا -
"الرقابة ومكافحة الفساد" تنظم ندوة افتراضية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي" -
بينهم ضابط في "الثوري الإيراني".. 23 قتيلًا من النظام السوري والمليشيات الإيرانية -
"‏الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا -
وزيرا الرياضة والإعلام يشاركان غداً في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

توقعات بوصول النفط إلى 80 دولاراً في الربع الأخير من 2021

Print
توقعات بوصول النفط إلى 80 دولاراً في الربع الأخير من 2021 توقعات بوصول النفط إلى 80 دولاراً في الربع الأخير من 2021
"جولدمان ساكس": السوق لم تُحسن تقدير التعافي في الطلب

توقعات بوصول النفط إلى 80 دولاراً في الربع الأخير من 2021

على الرغم من الاستئناف المحتمل للإمدادات الإيرانية من الخام إلا أن "جولدمان ساكس" توقع أن ترتفع النفط إلى 80 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من العام الجاري، معللاً ذلك بأن السوق لم تُحسن تقدير التعافي في الطلب.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ أمس الأحد "بالتالي، تظل المبررات لارتفاع أسعار النفط كما هي بالنظر للارتفاع الكبير في الطلب مع توسع نطاق التحصين من (كوفيد-19) في مواجهة إمدادات لا تتسم بالمرونة"، بحسب "رويترز".

وأضاف أن افتراض عودة الصادرات الإيرانية في يوليو لا يمنع أن أسعار برنت ما زالت بصدد الوصول إلى 80 دولاراً بحلول الربع الرابع.

وتراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات على قطاعات بلاده النفطية والمصرفية والمرتبطة بالشحن.

وقال "جولدمان ساكس" إن تعافي الطلب في أسواق الدول المتقدمة سيعادل أثر الضربة التي تلقاها الاستهلاك أخيراً بسبب الجائحة، وما استتبعه ذلك من بطء محتمل في التعافي في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.

وتوقع البنك أن الطلب سيزيد 4.6 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن أغلب الزيادة مرجّحة في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال في المذكرة "التنقلات تتزايد بسرعة في الولايات المتحدة وأوروبا، مع تسارع وتيرة التحصين ورفع إجراءات العزل العام ومع تزايد حركة قطاع الشحن والأنشطة الصناعية أيضاً".النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين

مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين

مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين

مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين

شوف أغلى جلابية في مصر بـ 150 ألف جنيه.. جولة في أسعار الجلاليب البلدي في كرداسة

شوف أغلى جلابية في مصر بـ 150 ألف جنيه.. جولة في أسعار الجلاليب البلدي في كرداسة

من داخل سوق السمك.. أسعار السمك تبدأ من 30 جنيه.. قشر بياض وقاروص ومرجان من البحر لحد عندك

من داخل سوق السمك.. أسعار السمك تبدأ من 30 جنيه.. قشر بياض وقاروص ومرجان من البحر لحد عندك