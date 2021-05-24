توقعات بوصول النفط إلى 80 دولاراً في الربع الأخير من 2021

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"جولدمان ساكس": السوق لم تُحسن تقدير التعافي في الطلب

على الرغم من الاستئناف المحتمل للإمدادات الإيرانية من الخام إلا أن "جولدمان ساكس" توقع أن ترتفع أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من العام الجاري، معللاً ذلك بأن السوق لم تُحسن تقدير التعافي في الطلب.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ أمس الأحد "بالتالي، تظل المبررات لارتفاع أسعار النفط كما هي بالنظر للارتفاع الكبير في الطلب مع توسع نطاق التحصين من (كوفيد-19) في مواجهة إمدادات لا تتسم بالمرونة"، بحسب "رويترز".

وأضاف أن افتراض عودة الصادرات الإيرانية في يوليو لا يمنع أن أسعار برنت ما زالت بصدد الوصول إلى 80 دولاراً بحلول الربع الرابع.

وتراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات على قطاعات بلاده النفطية والمصرفية والمرتبطة بالشحن.

وقال "جولدمان ساكس" إن تعافي الطلب في أسواق الدول المتقدمة سيعادل أثر الضربة التي تلقاها الاستهلاك أخيراً بسبب الجائحة، وما استتبعه ذلك من بطء محتمل في التعافي في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.

وتوقع البنك أن الطلب سيزيد 4.6 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن أغلب الزيادة مرجّحة في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال في المذكرة "التنقلات تتزايد بسرعة في الولايات المتحدة وأوروبا، مع تسارع وتيرة التحصين ورفع إجراءات العزل العام ومع تزايد حركة قطاع الشحن والأنشطة الصناعية أيضاً".النفط أسعار النفط