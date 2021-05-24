الشورى يوافق على 4 تعديلات من نظام الانضباط الوظيفي ويتمسك بقراره بشأن 3 أخرى

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عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد أبو ساق

وافق مجلس الشورى، اليوم، على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد (الأولى، الخامسة عشرة، السابعة عشرة، العشرين) من مشروع نظام الانضباط الوظيفي ويتمسك بقراره بشأن المواد (العاشرة، الحادية عشرة، والثانية عشرة).

وناقش المجلس اليوم، التعديلات بالمشروع المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

وانطلقت في وقت سابق، اليوم، جلسة #مجلس_الشورى العادية الثامنة والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.