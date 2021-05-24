ضبط 100 امرأة في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية بمحافظة بيش

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شرطة جازان: تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق المسؤول والحضور

أعلنت شرطة جازان ضبط (100) امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية.

تفصيلاً صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي؛ بأن الجهات المختصّة بشرطة المنطقة ضبطت (100) امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش، في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تُسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق المسؤول وكل مَن حضر التجمُّع.